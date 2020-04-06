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Hatay'da iyileşen 3 korona virüs hastası alkışlarla taburcu edildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedavisi tamamlanan 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedavisi tamamlanan 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi.


İskenderun Devlet Hastanesinde korona virüs hastaları için hazırlanan bölümde tedavi gören biri kadın 3 kişi sağlıklarına kavuştu. Yaşları genç olan hastalar sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Tedavi gören hastalar, kendilerine verdikleri emeklerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek helallik istediler.

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