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Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.



İlçeye bağlı, Deniz Mahallesi Hızır Parkı'nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 12 şahıs, emniyete götürüldü.

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