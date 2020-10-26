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Hatay'da jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.

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