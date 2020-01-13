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Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede sıkı çalışmalar yapan polis, K9 köpekleriyle uygulama yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede sıkı çalışmalar yapan polis, K9 köpekleriyle uygulama yaptı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin özellikle uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu mahallelerde ve sokak aralarında K9 köpekleriyle şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Son birkaç aydır yoğun olarak denetimlerin yapıldığı bölgelerde özellikle K9 köpekleriyle uygulamaların yapılması, bölgede yaşanan suç oranlarının azalmasına neden oldu. Yapılan uygulamada aranan 2 şahıs yakalanırken, 3 adet aranması olan motosiklet ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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