İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Hatay’ın Belen ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Belen Şenbük mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada özel olarak hazırlanmış çelik tanklar içerisine konulmuş piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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