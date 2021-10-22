Hatay'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 70 litre kaçak benzin, 13 litre motor yağı, 19 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 50 paket sigara ve 89 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında faaliyet gerçekleştirdi. Yunushanı Mahallesinde ikamet eden M.Ü. ve S.D. isimli şahıslara ait iki ayrı adreste bulunan bakkal işletmelerinde yapılan arama sonucunda 70 litre kaçak benzin, 13 litre motor yağı, 19 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 50 paket sigara ve 89 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.