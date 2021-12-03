İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları kapsamında çalışma geçekleştirdi. İskenderun'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 845 adet ekran koruyucu cam, 256 adet kulaklık, 146 adet usb kablo, 220 adet oyun parmaklığı, 218 adet şarj aleti, 44 adet müzik aleti ele geçirildi.


Araç sürücüsü M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.