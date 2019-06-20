Hatay'da kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmen taşıdığı belirlenen kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Görentaş Mahallesi'nden Antakya yönüne giden 31 AAY 875 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya Karayolu'na 500 metre kala kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.

Araçta bulunan kişiler etrafa savrulurken, yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Suriye uyruklu oldukları, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri ve büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.