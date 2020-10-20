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Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde su damacanalarının içerisinde 247,5 litre el yapımı içki ve kaçak şarap ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde su damacanalarının içerisinde 247,5 litre el yapımı içki ve kaçak şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Höyük Mahallesi'nde S.P. isimli şahsın evinde boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki üretimi yaparak kızı E.P.'nin evinde stokladığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslerde arama yaptı.


E.P.'nin evinde yapılan aramada, 9.6 litre kaçak şarap, 25.5 litre boğma rakı ve S.P. isimli şahsın ikametinde ise su damacanaları içerisinde 222 litre toplamda 247,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar savcının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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