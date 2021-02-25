Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yapılan çalışmada Harbiye Mahallesinde bulunan bir işyerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 13 kilo boğma, 480 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 5 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.U. hakkında adli işlem yapıldı.