İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 260 litre sahte içki, 2 kilo 500 gram içki aroması, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 260 litre sahte içki, 2 kilo 500 gram içki aroması, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik olarak Antakya ve Defne ilçelerinde Kuzeytepe, Maşuklu, Gümüşgöze ile Bahçeköy mahallelerinde 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 260 litre sahte içki, 2 kilo 500 gram içki aroması, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak İ.G., M.G., M.A. ve H.K. yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

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