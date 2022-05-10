İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte ve kaçak alkollü içki satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 30 şişe kaçak içki, 2 litre etil alkol, 2 litre el yapımı viski, 80 adet sahte içki bandrolü, 75 adet kapüşon, 150 adet sticker ele geçirildi.


Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.