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Hatay'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi, suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi, suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatikli Mahallesi, Heşmiye Sokaktaki bir arazide kaçak kazı yaptıkları ihbarı alan Altınözü ilçe Emniyet Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyon sonucu, A. F. M. F.H, E.K, A.C, A.B, H.K ve M.Y. adlı şüphelileri kazı malzemeleri ve eser niteliği taşıyan objelerle suç üstü yakaladı.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürüldü.

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