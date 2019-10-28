İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan istihbari bilgiler üzerine başlatılan çalışma sonucunda Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla kaçak kazı yapan 8 kişiyi kazı malzemeleri ve eser niteliği taşıyan objelerle yakaladı.


Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.