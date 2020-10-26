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Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hacıahmetli Mahallesi'nde bulunan Meryem Ana mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.


Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda S.G., Y.T., A.A. ve F.G. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı. Kazının yapıldığı ormanlık alanda yaklaşık 3 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde kazılmış bir çukur olduğu, kazı alanında 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 2 dijital dedektör ile çanta içerisinde 3 gram altın, 2 parça halinde 3 gram ağırlığında gümüş ve 3 adet kurşun bilye ele geçirildi.

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