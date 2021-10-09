Hatay'da kaçak makaron operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak sigara dolum imalathanesine yapılan operasyonda 5 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Muradiye Mahallesinde tespit ettikleri kaçak sigara dolum imalathanesi olarak kullanılan eve operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, çuvallar içerisinde 5 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı makaron, 25 bin adet doldurulmuş sigara, 290 kilo açık ve bandrolsüz tütün, 6 adet dolum makinesi, 1500 adet boş tekel bandrolü, 645 adet cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak T.E. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.