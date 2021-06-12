Hatay'da kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesinde bir işyerinde makaron, kaçak nargile tütünü ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçları kapsamında yapılan çalışmalarda, Narlıca Mahallesi'nde bir işyeri ve ikamette yapılan aramada 47 bin adet makaron, 209 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 20 bin 250 Adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Yabancı uyruklu Türk vatandaşı M.A. isimli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.