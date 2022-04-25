İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan 3 ayrı aramada 69 karton çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan 3 ayrı aramada 69 karton çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmasında;


Özerli Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan T.K.'nın elindeki poşet içerisinde 5 karton gümrük kaçağı sigara, durdurulan S.E. idaresindeki tır içerisinde yapılan aramada 30 karton, M.E.'nin kullandığı tır içerisinde ise 34 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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