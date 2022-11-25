Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 372 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 372 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında Numuneevler Mahallesinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine K.A.'nın ikametinde ve iş yerinde 372 paket bandrolsüz çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak K.A. hakkında adli işlem yapıldı.