Hatay'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Hatay'ın Yayladağı İlçesinde bir işyerinde yapılan aramada 120 bin 800 adet makaron, 108 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli S.B.'nin Yayladağı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan iş yerinde bandrolsüz ve faturasız sigara satışı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine adreste yapılan aramada 120 bin 800 adet boş makaron, 4 bin adet sarılmış makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 108 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.B. hakkında adli işlem yapıldı.