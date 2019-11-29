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Hatay'da kaçak yaban keçisi avına 30 bin 390 lira ceza

Hatay’da kaçak yaban keçisi avladıkları tespit edilen 4 avcıya 30 bin 390 lira para cezası uygulandı.

Hatay'da kaçak yaban keçisi avladıkları tespit edilen 4 avcıya 30 bin 390 lira para cezası uygulandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, türleri korumak için av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamdaki çalışmalarda, DKMP Adana Bölge Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekipleri İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaptığı koruma kontrol çalışmaları sırasında 4 kaçak avcıyı, avladıkları 1 adet yaban keçisi ile birlikte yakaladı.


Kaçak olarak avlandıkları belirlenen avcılara 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 30 bin 390 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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