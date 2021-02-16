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Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir büfede kaçak nargile tütünü ve içki ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir büfede kaçak nargile tütünü ve içki ele geçirildi.


Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Serinyol Mahallesi Dumlupınar Sokakta ikamet eden A.Y. isimli şahsın işletmekte olduğu büfede kaçak içki ve nargile tütünü satışı yaptığı ihbarını aldı.


Söz konusu kaçakçılık olayının önlenmesi amacıyla Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Suç Araştırma Timi ile birlikte A.Y. isimli şahsın Serinyol Mahallesinde bulunan büfe ile evinde yapılan arama sonucunda, 15 kilo kaçak nargile tütünü, 8 litre el yapımı rakı, 1,5 litre likör içki, 21,5 litre votka, 11 litre viski, 6 litre şarap olmak üzere toplam 48 litre kaçak içki ele geçirildi.

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