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Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bin 24 paket kaçak tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket kaçak tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da bulunan 3 işyeri ve 1 depoda kaçak tütün ve mamulleri olduğu bilgisini aldı. İşyeri ve depoda yapılan aramada bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli T.S. hakkında adli işlem yapıldı.

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