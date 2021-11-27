İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya’da 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Antakya - İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili M.K. yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.


Ayrıca Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçları kapsamında yapmış oldukları çalışmada, Payas'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada 127 kilo 55 gram kıyılmış tütün, ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak araç sahibi M.Ö.'ye, 4 bin 225 TL idari para cezası uygulandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.