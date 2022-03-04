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Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki, 11 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki, 11 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı. Narlıca Mahallesinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki, 11 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Şüpheli V.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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