Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 106 kilogram kaçak tütün, 205 bin 400 adet kaçak makaron, bin 70 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. C.Ğ.'nin Reyhanlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan ikameti ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramada 106 kilogram kaçak tütün, 205 bin 400 adet kaçak makaron, bin 70 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.Ğ. yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.