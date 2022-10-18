Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 150 paket kaçak sigara, 147 adet elektronik nargile ele geçirildi.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 150 paket kaçak sigara, 147 adet elektronik nargile ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Zülüflühan Mahallesi İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 paket kaçak sigara, 147 adet elektronik nargile ele geçirildi.
Araçta bulunan M.M. ile A.K.B. hakkında adli işlem yapıldı.