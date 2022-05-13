İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da kaçan dana ortalığı birbirine kattı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana, 5 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana, 5 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı. Vatandaşların danayı ip ve halatlarla yakalama çabası ise sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 5 saat süren kovalamacanın ardından bir pasajda kıstırılan dana, yakalanarak sahibi tarafından pikaba bindirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.