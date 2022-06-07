İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da kadın cesedi bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesi kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar genç bir kadının cesedini buldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesi kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar genç bir kadının cesedini buldu.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.


Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.