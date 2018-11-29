Hatay'da kadınlar ‘Mor Koltuk'ta buluştu

Hatay'da kadınlar, Defne Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Hatay Kadın Girişimciler Derneği'nin birlikte organize ettiği ‘Mor Koltuk' film gösterimi ve söyleşisinde bir araya geldi.

Defne Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Girişimciler Derneği'nin düzenlediği ‘Mor Koltuk' film gösterimi ve söyleşisi Antakya'da özel bir okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak gazeteci Seda Kaya Güler ve ekonomi yazarı Serpil Yılmaz katılırken etkinlik ‘Diren' filmi ile başladı.

Gazeteci Seda Kaya Güler ve ekonomi yazarı Serpil Yılmaz'ın katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Fatma Çiğdem Aydın yaptı. Kadın-erkek eşitliğinin vurgulandığı söyleşide konuşmacılar Güler ve Yılmaz gelen konukların sorularını yanıtladı.