Hatay'da kadınlar süs bitkisi yetiştirecek

Hatay sahip olduğu endemik, tıbbi ve aromatik bitkiler EXPO ile dünya pazarına ‘merhaba' demeye hazırlanıyor.

Antakya-Defne bölgesindeki EXPO alanının yakınında bulunan seraları gezen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO yolculuğunu daha sağlıklı ve huzurlu yapabilmek için Hatay'ın en'lerinden faydalanmak istediklerini söyledi. Savaş, “Avrupa'da 12 bin bitki çeşidi varken Türkiye'de de 12 bin bitki çeşidi var. Bunun için Türkiye eşittir Avrupa diyebiliriz. Özellikle endemik, tıbbi ve aromatik ile doğal bitkiler konusunda Avrupa ile yarışır durumdayız” dedi.

Ansiklopedilerde görülebilen birçok bitki ile bu seralarda yan yana olduğunu söyleyen Savaş, “Bitkilerimiz burada üretiliyor. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde ticaretin tam kalbinde olacak. Burası eğitim ve üretim tesisi gibi organizasyonları yaptığımız bir sera. Bu serayı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımız yaptı. Burası çok yakın gelecekte kırsal kalkınma planımızla birlikte ekonomik durumu iyi olmayan kadınlarımız için biçilmiş kaftan haline gelecek” dedi.

Kadın üreticilere bu seralarda eğitim vereceklerini de söyleyen Savaş, “Bu alanda dünyada 50 milyar dolarlık bir pazar payı var. Bunun 5 milyon doları ülkemize kazanç olarak geliyor. İnşallah bu 5 milyon doları 5 milyar dolara çıkaracak projeler buradan ve bizim kadınlarımızın elinden çıkacak” diye konuştu.

Dünyada tıp, kozmetik ve süs alanlarında kullanılan yükte hafif pahada ağır bu bitkileri bu seralarda üreteceklerini ve üretimine katkı sağlayacaklarını belirten Savaş, aynı zamanda vatandaşların ekonomilerine destek olacaklarını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bu seralarda ayda 20 bin süs bitkisi ürettiklerini ve bu üretilen bitkileri şehrin cadde, meydan, park, tretuvar ve bulvarlarına dikerek vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Savaş, “Vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi bu bitkileri görmek için bitki müzelerimize davet ediyorum. Aynı zamanda doğal yetişme alanlarında da görebilirler. Herkesi EXPO'ya hazırlığa, seyretmeye ve yardım etmeye davet ediyorum. EXPO hepimizin” dedi.