Hatay'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitime Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve personeli katıldı.

KADES uygulaması hakkında bilgiler paylaşan ekipler, yaşanılabilecek herhangi bir şiddete maruz kalanların ve tanıklarının başvuracağı yerler, uygulamalar ve neler yapılması gerektiği konusunda önemli detaylar paylaştı.

Ayrıca ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi, hayata geçirilen UYUMA uygulaması ile ilgili bilgilerin verildiği eğitimde, anneler aracılığıyla, madde kullanımının erken tespiti, çocuklara erken müdahale edilmesi, bağımlılık sorunun çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgiler verildi.

Uyuşturucu ile mücadele ile ilgili sunum yapan emniyet ekipleri, ailelere düşen görev ve sorumlulukların önemine değinerek her vatandaşın bu konuda bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı.