İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Gülkent Mahallesi, Buhara Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 42 PY 311 plakalı otomobil, Gökşen Sarp'ın kullandığı 31 AED 906 plakalı kamyon ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki H.Ş, K.Ş, A.Ş, G.Ş. ve EU yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.