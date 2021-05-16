Hatay'da kamyon motosiklete çarptı: 2 yaralı

Hatay'da bir kamyon motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Hatay-Hassa yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa D. (20) idaresindeki 31 V 9462 plakalı motosiklete, plakası belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kazaya sebep olan kamyon durmadan olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mustafa D. ile yolcu konumundaki Osman B. (21) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Osman B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis motosiklete vurup kaçan kamyonu yakalama çalışmalarına devam ediyor.