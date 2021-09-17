Hatay'da kamyonet takla atarak devrildi: 6 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonetin takla atıp devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Topboğazı karayolunda Suriye uyruklu Abdulkadir Faur'un kullandığı 79 MA 2531 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.