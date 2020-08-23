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Hatay'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 11 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde A. A. Ü. yönetimindeki 31 RU 873 plakalı kamyonet, Yayıkdamlar Mahallesi Karamağara yolunda, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri uzun uğraş sonucu sıkıştıkları yerden kurtardı.


Araçta bulunan 11 yaralı, Hatay'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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