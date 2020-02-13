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Hatay'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.


Dün gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma nedeniyle Yayladağı-Antakya karayolunda çok sayıda araç yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü ilçede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Yolda kalan araçlar görevli ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Görevliler, sürücüleri kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkmamaları konularında uyardı.


Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.


Mahalle aralarında vatandaşlar de yollarını kendileri temizledi.

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