Hatay'da kar yağışı etkili oldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yayladağı-Antakya yolunda trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile Karayolları ekipleri tarafından yollar açılırken, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.

Yayladağı-Antakya karayolu ile Yayladağı ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Yayladağı-Antakya yolu üzerinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kartopu oynayıp fotoğraf çekildi.

Çocuklarını kartopu oynamaya getirdiğini belirten Kerim Akyol, “Bu yıl kışı baya bekledik. Kar yağınca da hemen çocuklarımı buraya getirdim kartopu oynuyorlar. İki gün sonra okul açılacak çocuklar için iyi oldu” dedi.

Okullar açılmadan kartopu oynadıkları için mutlu olduğunu ifade eden Betül Azra Akyol, “Her yıl babam kar yağınca buraya getiriyor bizde burada kardeşlerimle kartopu oynuyoruz şuan çok mutluyum” dedi.