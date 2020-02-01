Hatay'da karaya oturan gemi, römorklar yardımı ile kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtınanın etkisiyle sürüklenerek dün karaya oturan kargo gemisi, römorklar tarafından kurtarılarak limana çekildi.

Olay, dün Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki ve içerisinde 10 personelin bulunduğu "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi çıkan fırtına nedeniyle dalgalarında etkisiyle sürüklenerek Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu. Dün şiddetli fırtınadan dolayı müdahale edilemeyen gemi, bugün römorklar tarafından kurtarıldı.

Hasar oluşmayan geminin özel bir limana çekildiği öğrenilirken, sahile gelen vatandaşların kurtarma çalışmalarını izlemesi dikkat çekti.