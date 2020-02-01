Hatay'da karaya vuran kargo gemisi bekleyişini sürdürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle demirleyen ve fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan kargo gemisi, 10 personeli ile birlikte bekleyişini sürdürüyor.

Özerli Mahallesi sahili yakınlarına sürüklenerek karaya oturan 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, karaya bulunduğu yerden kurtarılmayı bekleyişini sürdürürken gemi personeli jeneratör yardımı ile kazan dairesinden su boşaltımı yapıyor.

Zaman zaman güvertede görünen gemi personelleri, cep telefonları ile iletişim kurdukları gözlenirken bekleyişlerini sürdürüyor.

Havanın güneşli olduğunu gören ilçe sakini vatandaşlar ise sahile gelerek güneşin tadını çıkarırken gemi ile de selfie çektirmeyi ihmal etmiyor.