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Hatay'da karla mücadele

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı soğuk havanın da etkisiyle buzlanmaya sebep oldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı soğuk havanın da etkisiyle buzlanmaya sebep oldu.


Taşımalı eğitime 1 gün ara verilen ilçede, mahalleleri ana yola bağlayan ara yollardaki kar küreme ve tuzlama işlemleri aralıksız devam ediyor. İlçeye bağlı Görentaş Mahallesi'nde dünden bu yana mahsur kalan çok sayıda araç, Karayolları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açma çalışmaları sonrası köylülerin de yardımıyla traktörlerle çekilerek ana yola çıkartıldı. Bölgede etkili olan soğuk hava ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Özellikle akşam saatlerinde sürücülerin zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmamaları gerektiği uyarısını yapan görevliler, yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

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