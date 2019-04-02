Hatay'da kaya mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları'nda kazı çalışmaları devam ediyor.

Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında gün ışığına çıkarılan Roma dönemine ait kaya mezarların turizme kazandırılması hedefleniyor.

Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları alanında yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Altınözü Kaymakam Bülent Uygur, Roma Nekropolü'nde 75 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplamda 18 kaya mezarı bulunduğunu belirterek, “Hatay ve Altınözü birçok tarihi ve turistik değere ev sahipliği yapmaktadır. Altınözü bu konuda oldukça zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu mirasımızın gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir tarafı da Yunushan Mahallemizde bulunan Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları ve Kaya Mezarlarıdır. Altınözü Kaymakamlığımız, Altınözü Belediyesi ve Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından hazırlanan Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarının gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaya mezarlarının üzerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunduğunu belirten Kaymakam Uygur, "Roma dönemine ait kaya mezarlarının Altınözü turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunacaktır. Turizm anlayışı sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı değildir. Altınözü ilçemiz güneyde doğa harikası ve çok önemli bir tarihsel geçmişi olan bir ilçemizdir. Gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Proje kapsamında yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, mağaraların temizliği yapılarak tarih gün yüzüne çıkarılacak" diye konuştu.