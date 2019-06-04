İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da kayalık arazide ot yangını

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kayalık arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayalık arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Altınözü ilçe merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde kayalık alandaki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.


Yapımı devam eden TOKİ konutlarının hemen yakınında çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


40 hektarlık alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.