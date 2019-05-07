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Hatay'da kayısı hasadı başladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde erkenci kayısı hasadı başladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde erkenci kayısı hasadı başladı.


Kayısı üreticisi Nevzat Barak, Kırıkhan'da Novagor ve Kolarago cinsi kayısıların hasadına başladıklarını belirterek, "Bu yıl mevsimin çok yağışlı geçmesinden dolayısıyla geçen yıl 18 Nisan'da başladığımız hasada bu yıl gecikmeli olarak başladık. Tabi ki yağışların çok olması bir yandan rekolteyi artırdı diğer yandan da maliyet artışına sebep oldu. Ürettiğimiz bu kayısılar ve arkasında erik, nektarin, şeftali ürettiğimiz bu meyveler başta Rusya olmak üzere ve Romanya ile Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

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