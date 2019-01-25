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Hatay'da kazan dairesi patladı: 2 ölü, 6 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir binanın kaza dairesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kaza dairesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Altınkaya Mahallesi'nde Mustafa Karadağ'a ait olan 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle binada çökme meydana gelirken, çevrede bulunan diğer ev araçlarda zarar gördü.


Olay yerine gelen itfaiye, 112 ve UMKE ekipleri tarafından bina içerisinde ve çevresinde bulunan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Patlamayla ilgili inceleme başlatılırken, olayda hayatlarını kaybedenlerin ise misafirliğe geldikleri öğrenildi.

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