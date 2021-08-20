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Hatay'da kenevir operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evde ve bahçesinde boyları 80 santim ile 350 santim arasında değişen toplam 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir evde ve bahçesinde boyları 80 santim ile 350 santim arasında değişen toplam 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir evde ve bahçesinde yapılan aramada boyları 80 santim ile 350 santim arasında değişen toplam 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

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