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Hatay'da kilitli kahvehaneye kumar baskını

Hatay’ın İskenderun ilçesinde girdikleri kahvehanenin kapısını kilitleyerek içerde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 27 bin 752 lira idari para cezası kesildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde girdikleri kahvehanenin kapısını kilitleyerek içerde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 27 bin 752 lira idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir sokak içerisinde faaliyet gösteren kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında kilitli olan kahvehanenin kapısı açtırıldı.


İçeri girerek denetim yapan polis ekipleri, 4 kişiyi masa etrafında kumar oynarken yakaladı. İkamette bulunan 8 şahıs ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahıslara, sosyal mesafe ihlalinden, kumar oynamaktan kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 27 bin 752 lira idari para cezası uygulandı.


M.Ü. isimli şahsa ait iş yeri zabıta ekipleri tarafından 2. emre kadar süresiz mühürlendi.

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