İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’nda çıkan otluk yangını söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda çıkan otluk yangını söndürüldü.


İskenderun'da bulunan Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda fırtına dolayısı ile kopan elektrik telleri iki ayrı noktada yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, askerler ve vatandaşlar yangına müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.


Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda bulunan askerler, arazi düzeltme çalışması yaparak muhtemel yeni bir yangını önlemeye çalışıyorlar.


Ayrıca yangında, vatandaşlar da bir kaplumbağayı alevlerden kurtardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.