Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 117 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Hatay'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 117 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, Hatay'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı.

Türkiye'de uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısının 199 bin olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor. Adımlarımızı bir program çerçevesinde ve adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bugün de bu mücadele baskısıyla ilgili olarak Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Soylu, "Yaklaşık 441 ekip 42 özel harekat, 1 helikopter ve 2 İHA ile 199 ayrı adrese yapılan operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Bu operasyon 5 aydır yürütülen bir operasyondur. Öncelikle bu operasyon satıcılar odaklı bir operasyondur. Bu operasyonlarda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Kazasız belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.