Hatay'da konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, evsiz kalan vatandaşların barınmaları amacıyla AFAD koordinesinde konteyner kentlerin kurulumuna devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, başta Antakya ilçesi olmak üzere pek çok ilçe büyük hasar aldı. On binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay'da yüz binlerce vatandaş da evsiz kaldı. Vatandaşların rahatça barınmaları amacıyla AFAD koordinesinde başlatılan konteyner kent kuruluma devam ediliyor. Antakya'da 44 adet konteyner kent kurulurken il genelindeki 141 konteyner kentin 13'ünde oturuma başlandı. Belirlenen alanlarda sivil toplum kuruluşları ve firmalar ile AFAD tarafından konteyner kentler kurulmaya devam ediliyor.